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10:02, 12 августа 2021

ТАСС: Причиной падения вертолета Ми-8 на Камчатке стала ошибка экипажа

Именно эта версия рассматривается как приоритетная. В условиях густого тумана при снижении экипаж мог не разобраться, куда садиться. Вертолет буквально за секунду пошел ко дну. От удара раскрылись задние створки, и 8 человек смогли выбраться из воды.

Обломки вертолета, по предварительным оценкам, находятся в озере на глубине более 100 метров.

Всего на борту находились 16 человек, — рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко.

Спасатели утверждают, что шансов найти живыми еще 8 человек практически нет. Температура воды в озере не превышает 6-ти градусов.


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