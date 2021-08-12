Сегодня официально дан старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали

По словам министра обороны Сергея Шойгу, благодаря этому увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири.
Речь идет об участке протяженностью 340 километров.
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, благодаря этому увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири.
Речь идет об участке протяженностью 340 километров.
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...