Роспотребнадзор: В воздухе Якутска предельно допустимая концентрация химических веществ превышена почти в 20 раз

Сильная задымленность в городе появилась минувшим вечером. Видимость в аэропорту не превышает 700 метров. Задержаны 13 рейсов. Сегодня в Якутск прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

Экологическая обстановка в Якутске резко ухудшилась. Глава Якутии Айсен Николаев призвал ограничить передвижение людей из-за дыма.

Из-за плохой видимости в Якутске отменили более 10-ти рейсов. По данным Росприроднадзора, концентрация химических веществ в воздухе превышена в 20 раз.

Из-за лесных пожаров на территории республики введен режим чрезвычайной ситуации.