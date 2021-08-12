Вакцинация иностранцев начинается в Петербурге с четверга

Для этого в городе зарезервировали около сорока тысяч доз препарата «Спутник лайт».

В петербургском медицинском центре туризма уже получили свыше пятидесяти тысяч заявок на вакцинацию иностранцев. Такие цифры накануне привела директор этой организации Наталия Юдина.

Она также отметила, что речь идёт как о тех, кто работает по патенту, так и про другие категории иностранцев. Вакцинация для них будет платной. Так если за пациента деньги вносит фирма, стоимость вакцины Спутник лайт на одного человека будет две тысячи триста пятьдесят рублей. А если кто-то захочет привиться в частном порядке — сумма увеличится почти до трёх с половиной тысяч.

При этом, иностранцы, прошедшие вакцинацию, будут получать сертификаты о прививке на руки. Либо, если процедуру оплачивал работодатель, в таком случае документы передадут ему.

Напомню, что на данный момент как минимум один компонент прививки получили около полутора миллиона человек, живущих в Петербурге.