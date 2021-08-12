На журналиста Александра Невзорова минувшей ночью напали в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел после трансляции программы «Невзоровские среды» на автограф-сессии. О нападении журналист сообщил в своем Телеграм-канале.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к Невзорову и дает ему пощечину, а затем, матерясь, требует перестать «оскорблять чувства верующих». Нападавшего сначала задержала охрана отеля, где проводилась встреча с читателями, а затем приехала и полиция. После инцидента мужчина сказал, что сделал это не со зла, его просто обидели слова журналиста.

По итогам разговора на мужчину не стали составлять протокол, и почти сразу же отпустили. Александр Невзоров назвал произошедшее «житейским делом» и отказался писать заявление.

По мнению пострадавшего, на него напал некий «религиозный фанатик». При этом журналист отметил выдержку мужчины, который долго ждал, пока до него дойдет очередь на автограф-сессии книги.

Александр Невзоров известен своим антиклерикализмом. В своих программах в эфире «Эхо Москвы» он неоднократно критиковал священнослужителей и в целом деятельность РПЦ.