Соединенные Штаты не исключают эвакуации своего посольства в Афганистане до конца этого месяца

Как сообщает издание «Политико», ссылаясь на информированный источник, это связано с активным наступлением боевиков движения «Талибан»*, которое началось после вывода американских войск и их союзников по НАТО из Афганистана. Ранее американские военные пришли к выводу, что Кабул может быть захвачен талибами в течение 90 дней.

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска.

Во многих странах, в том числе в России, движение «Талибан»* считают террористическим, в связи с чем оно запрещено.

*Организация, признанная террористической на территории РФ.