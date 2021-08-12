По предварительным данным, прирост осадков за последние 24 часа в столице составил 36 мм. Как сообщили ИФ в метеобюро Москвы, за сутки на город обрушилось около 47% месячной нормы. Только за ночь в городе выпал 31 мм осадков — 40% августовской нормы.