Боевики движения «Талибан»* утверждают, что сегодня утром взяли под свой контроль основные районы города Газни

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) утверждают, что сегодня утром взяли под свой контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции, на юго-востоке Афганистана. На видеоматериалах, которые радикалы публикуют в социальных сетях, видно, что вооруженные боевики свободно передвигаются по улицам города. Официальные власти Афганистана пока не комментируют происходящее. Сами талибы заявляют, что к сегодняшнему дню захватили административные центры девяти провинций страны.

Власти Афганистана уверяют, что освободят север страны от талибов. При этом агентство Reuters со ссылкой на прогнозы американских спецслужб сообщает, что текущее положение на наглядно показывает – до захвата Кабула остаётся лишь пара месяцев.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана, несмотря на наступление боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) (перевод РБК).

Напомним, сегодня в эфире «Эха» ожидается интервью с министром иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром.

* — деятельность организации запрещена на территории РФ.