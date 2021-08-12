В Вашингтоне знают о новом обвинении Алексею Навальному, и США пристально следят за ситуацией. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс. При этом он не смог ответить на вопрос о том, следует ли ожидать какой-либо реакции Госдепа на развитие ситуации с российским оппозиционером. Накануне стало известно, что российскому оппозиционеру, осужденному по «делу Ив Роше», предъявили обвинение о создании организации, посягающей на личности и права граждан.
2021-08-12T07:31:42+03:00
2021-08-12T07:31:42+03:00
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07:31, 12 августа 2021
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