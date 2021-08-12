В районе Кроноцкого заповедника на Камчатке разбился вертолет с 13 туристами и тремя членами экипажа

Ми-8 сейчас находится на дне Курильского озера. Его глубина более 100 метров, однако у прибывших водолазов есть оборудования только для погружения на 20 метров, сообщили в региональном МЧС. Дальнейшие решения теперь будет принимать оперативный штаб.

Сейчас к месту крушения вертолета уже направился губернатор Владимир Солодов. Между тем, как пояснил агентству ТАСС коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой и принадлежал упавший вертолет, все пассажиры были застрахованы. Дмитрий Черных отметил, что решается вопрос об организации финансовых выплат пострадавшим, однако конкретные суммы назвать пока не готовы. До сих пор нет официальной информации о том, откуда были туристы. По данным местных СМИ, группа прилетела из Москвы и Санкт-Петербурга, в их числе был ребенок.

Авиакатастрофа произошла минувшей ночью. Ми-8, на борту которого находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров упал в Курильское озеро. 8 человек удалось спасти, сейчас они находятся в больнице Петропавловск-Камчатского, их состояние оценивается как тяжелое. В «Витязь-Аэро» заверили, что воздушное судно прошло всю необходимую проверку перед вылетом, а капитальный ремонт проводился в прошлом году.

Согласно данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», почти половина уставного капитала авиакомпании «Витязь-Аэро» принадлежало местному депутату Игорю Редькину, который ранее признался в убийстве человека, накануне его отправили под домашний арест.

После ЧП с вертолетом руководство Кроноцкого заповедника приняло решение временно прекратить все туристические маршруты на Курильское озеро.