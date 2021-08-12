Непривитым работникам ростовской атомной электростанции с сегодняшнего дня не разрешат работать на территории АЭС

Работникам Ростовской атомной электростанции, которые не сделали прививку от коронавируса, с сегодняшнего дня не разрешат работать на территории АЭС. При этом люди опасаются сокращения зарплат.

Невакцинированным сотрудникам заблокировали пропуска. Теперь они смогут трудиться только за пределами станции, вне зависимости от рода деятельности. Об этом рассказала сетевому изданию Znak.com сотрудница АЭС Татьяна Амирханова. Она недоумевает, чем сможет заниматься, поскольку ее должность предполагает нахождение в цехе. Кроме того, по ее словам, после перевода им будут платить только «голый оклад» без надбавок, т.е. половину обычного заработка. Собеседница издания также цитирует разговор с начальством, в котором якобы прозвучало, что непривитых обяжут жить в специальных общежитиях. «Это тюрьма!» — возмущается женщина, отмечая, что не делает прививку, так как «не хочет ставить эксперимент над своим организмом».

В пресс-службе Ростовской АЭС подтвердили, что для безопасности многотысячного коллектива и 32 сотрудников, отказавшихся от вакцинации, для последних временно организованы отдельные рабочие места и централизованная доставка туда автобусом из города.

При этом на АЭС заверили, что ни о каком снижении заработной платы речи не идет. В приказе говорится, что меры вводятся «до особого распоряжения».