Гагаринский суд Москвы проведет сегодня предварительное слушание по иску к Михаилу Абызову и Альфа-Банку.

Гагаринский суд Москвы проведет сегодня предварительное слушание по иску к бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову и Альфа-Банку.

Генеральная прокуратура намерена взыскать с Абызова и Альфа-банка, в котором были размещены его деньги, почти 130 миллионов долларов. Как ожидается, эти деньги пойдут в пользу государства. При этом банк должен будет выплатить чуть более 100 миллионов, а экс-министр больше 20 миллионов.

В суд же, по данным газеты «КоммерсантЪ» обратился курирующий следствие в центральных аппаратах СК и МВД Анатолий Разинкин. Один из собеседников издания рассказал, что иск является продолжением дела прошлого года о взыскании с Михаила Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров 32,5 миллиардов долларов.

Вместе с тем в Альфа-банке «Коммерсанту» сообщили, что ничего противозаконного не делали и действовали строго в правовом поле. Что же касается защиты Абызова, адвокат Юлия Тай сказала, что удивлена подачей нового иска, поскольку еще не завершено производство по первому.

На данный момент Михаилу Абызову по статьям о создании и участии в преступном сообществе грозит до 20 лет тюрьмы, по обвинению в мошенничестве максимальный срок составляет 10 лет.