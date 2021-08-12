В Тюмени продолжится рассмотрение дела в отношении хозяйки нелегального пансионата, в котором при пожаре погибли семь пенсионеров.

Ольгу Вильямсон обвиняют сразу по четырем статьям: незаконное предпринимательство, причинение смерти по неосторожности, уничтожение чужого имущества по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело расследовало Главное следственное управление СКР. По версии следователей, во время пожара в пансионате хозяйка не сказала о том, что в здании находятся люди, боясь, что это отвлечет спасателей от спасения имущества. В результате угарным газом задохнулись четверо мужчин и три женщины преклонного возраста. Они не могли самостоятельно покинуть помещение. Как отмечает портал 72.ru, на прошлом заседании Вильямсон не стала оправдываться за гибель постояльцев. Пожар произошел в начале января. Возгорание, по предварительным данным, началось в бане, после пламя перекинулось на дом. Известно, что подсудимая занималась уходом за пожилыми людьми незаконно, об услугах она договаривалась напрямую с родственниками. На этом бизнесе она заработала 8 миллионов рублей.

Вильямсон признала вину частично. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.