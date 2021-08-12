Водолазы. не могут опуститься к месту, где затонул вертолет МИ-8

Водолазы, прибывшие к месту падения

вертолета Ми-8 на Камчатке. не могут опуститься к месту, где затонуло

воздушное судно. Как рассказали ИФ в региональном управлении МЧС, верлолет лежит на глубине более 100 метров, а оборудование водолазной службы расчитано на 20м. Сегодня утром на территории Южно-Камчатского заказника разбился вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 13

пассажиров. Спасено восемь человек, они уже госпитализированы в Петропавловске Камчатском. О судьбе еще восьмерых ничего не известно.