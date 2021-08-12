Восемь из шестнадцати человек, которые находились на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолете, пока не найдены. Как рассказал ТАСС коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежит упавший Ми-8, Дмитрий Черных, восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский. Все они госпитализированы в Камчатскую краевую больницу.
Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое. По информации «Витязь-Аэро», тур на Курильское озеро организовывала компания «Турист». Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.
8 из 16 человек, которые находились на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолете, пока не найдены
Восемь из шестнадцати человек, которые находились на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолете, пока не найдены. Как рассказал ТАСС коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежит упавший Ми-8, Дмитрий Черных, восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский. Все они госпитализированы в Камчатскую краевую больницу.