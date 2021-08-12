Все члены экипажа и пассажиры упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 были застрахованы. Авиакомпания также поможет им финансово. Об этом

РИА Новости сообщил представитель «Витязь-Аэро», которой принадлежит потерпевший катастрофу вертолет. МИ-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул на глубине около ста метров. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. По последним данным, восемь человек спасены и уже госпитализированы в Петропавловске Камчатском. судьба остальных неизвестна.