Американский космический корабль Cygnus должен пристыковаться к МКС.

Это уже 16-я коммерческая космическая миссия. Cygnus привезет на Международную космическую станцию в общей сложности почти 4 тонны различных грузов. Среди прочего, там есть и продукты питания. Как сообщает американское интернет-издание Florida New Times, на борту находятся свежие яблоки, помидоры, киви, а также набор для пиццы и шведский стол для семи астронавтов.

Кроме того, для нового солнечного крыла привезут монтажный кронштейн. Установят же его во время выхода в открытый космос в конце месяца. На МКС также прибудет 3-D принтер, в котором используется имитация грунта Луны, и аппарат по очистке воздуха.

Миссия Cygnus продлится три месяца. После этого корабль заберет мусор и другие отходы и спустя две недели при спуске сгорит в плотных слоях атмосферы.

Захват корабля будет осуществлять астронавт НАСА Меган Макартур с помощью руки-манипулятора, а помогать ему в этом будет космонавт Европейского космического агентства Томас Песке.