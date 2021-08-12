На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге. Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик». На видео, которым сопровождается пост, видно, как молодой человек подходит к Невзорову и даёт ему пощечину. Нападавшего оттащил охранник. Инцидент произошел во время раздачи автографов — журналист представлял свою книгу. Писать на нападавшего заявление в полицию, Невзоров в присутствии силовиков отказался.

Невзоров выразил надежду, что со временем молодой человек научится выражать свои взгляды «чуть более цивилизованно».