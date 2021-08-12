Уголовное дело возбудили в связи с экологической катастрофой в Чёрном море. Там произошёл крупный разлив нефти. По данным Всемирного Фонда дикой природы, площадь нефтяного пятна уже превысила 90 кв км.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство настаивает на принятии жестких мер к фирме после розлива нефти в порту Новороссоийска 7 августа.

По ее словам, причина происшествия — халатные действия сотрудников Морского терминала АО «КТК-Р».

Чрезвычайное происшествие произошло при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму.