Восемь пострадавших в крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке доставлены в Петропавловск-Камчатский. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, они будуи госпитализированы в краевой больнице. Двое из них, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Всего на борту находилось 16 человек, в том числе 13 туристов из Москвы и Петербурга. Упавший вертолет, предварительно, был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. Возбуждено уголовное дело. Оперативный штаб при правительстве Камчутки возглавил губернатор Владимир Солодов.
2021-08-12T06:02:09+03:00
2021-08-12T06:02:09+03:00
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06:02, 12 августа 2021
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