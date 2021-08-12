Восемь пострадавших в крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке доставлены в Петропавловск-Камчатский. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, они будуи госпитализированы в краевой больнице. Двое из них, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Всего на борту находилось 16 человек, в том числе 13 туристов из Москвы и Петербурга. Упавший вертолет, предварительно, был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. Возбуждено уголовное дело. Оперативный штаб при правительстве Камчутки возглавил губернатор Владимир Солодов.