Более 26 тыс. человек получили предписание об эвакуации в японской префектуре Кумамото.

Из-за охвативших этот регион ливней на него может сойти оползень. Как передает телеканал Эн эйч-кей, затяжные дожди могут продлиться в Кумамото до конца субботы. В ряде районов префектуры за сутки ожидается выпадение до 300 мм осадков.
2021-08-12T05:12:31+03:00
2021-08-12T05:12:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 12 августа 2021
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