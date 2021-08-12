Более 26 тыс. человек получили предписание об эвакуации в японской префектуре Кумамото.

Из-за охвативших этот регион ливней на него может сойти оползень. Как передает телеканал Эн эйч-кей, затяжные дожди могут продлиться в Кумамото до конца субботы. В ряде районов префектуры за сутки ожидается выпадение до 300 мм осадков.