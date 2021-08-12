Срочная служба в армии возможно будет засчитываться в трудовой стаж россиян.

ЕР вносит в ГД соответствующий законопроект. Как рассказал лидер фракции Сергей Неверов, в случае вступления в силу поправок с 1 января 2022, уже в следующем году досрочно на пенсию смогут выйти граждане, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.