Сегодня в Петербурге и Мурманске будут вспоминать погибших подводников с АПЛ «Курск».

Субмарина затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту. Погибли все 118 человек, находившихся на борту. В 2001 году в результате масштабной международной операции АПЛ была поднята на поверхность для дальнейшей утилизации. Рубка АПЛ установлена на мемориале в Мурманске.