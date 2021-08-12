Сегодня в Петербурге и Мурманске будут вспоминать погибших подводников с АПЛ «Курск».

Субмарина затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту. Погибли все 118 человек, находившихся на борту. В 2001 году в результате масштабной международной операции АПЛ была поднята на поверхность для дальнейшей утилизации. Рубка АПЛ установлена на мемориале в Мурманске.
2021-08-12T05:10:08+03:00
2021-08-12T05:10:16+03:00
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05:10, 12 августа 2021
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