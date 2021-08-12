В 2020 году сборы авторского вознаграждения составили 3,3 млрд руб.

Как передает РБК со ссылкой на данные РАО, это в 1,6 раз меньше, чем в доковидном 2019-м году. В 2020 году сборы стали наиболее низкими за десять лет. Как рассказал исполнительный директор РАО Алексей Карелов, в основном это связано с ограничениями, затронувшими рынок общепита, поскольку все заведения, где звучит фоновая музыка, должны делать отчисления за ее использование.