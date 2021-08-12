Z Архив новостей новости
5 3 6 374
05:07, 12 августа 2021

СК предъявил Алексею Навальному новое обвинение.

На этот раз отбывающему срок оппозиционному политику вменяют уголовную статью о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Следствие утверждает, что Навальный и его соратники Иван Жданов и Леонид Волков организовали распространение в соцсетях публикаций от имени ФБК с призывами к участию в несанкционированных митингах в январе. ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Сейчас Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». В колонии ему предстоит провести примерно два с половиной года.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 220 6 25124 05.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про президента. Про землю. Про чувства. Про деоккупацию Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?..

5 208 6 29824 05.08
Блоги

+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...

5 215 6 34862 05.08
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Украина — для украинцев (ничего не напоминает?) Сценарий, что человек русский, и собственно, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота – президентом Украины не предусматривается…

5 110 6 13941 05.08
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 117 6 14962 09.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Что же изменилось? Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием…

5 123 6 75028 05.08
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Колымские подсказы Эта агрессия — от страха перед правдой. Им так проще — блуждать в ментальном мороке среди памятников убийцам в презрении к убитым… Людям привычнее, а государству спокойнее…

5 261 6 75534 05.08
Блоги

+ Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Ранее белорусский СК объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обязались сотрудничать со следствием…

5 129 6 22945 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Соцсети — наш «дневник Анны Франк» Мы не преодолели свое тоталитарное прошлое. Мы не просили за него прощения, мы не признавали вину, не стыдились его…

5 70 6 14059 10.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О причинах отношения к российскому спорту Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира…

5 176 6 35608 08.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Валерий Шарифулин/ТАСС Олимпиада. День 14-й Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг…

5 24 6 5430 06.08
Интервью Персонально ваш

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

Народ когда это увидел и потребовал от российской власти, стукнул кулаком по столу, сказал: «Владимир Владимирович, мы требуем от тебя немедленно это дело прекратить. Никаких Майданов здесь не хотим. Никакого развала страны чтобы больше не было. Давай-ка работай»...

5 27 6 9785 05.08
#слушать 50:39 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Тузы

Элла Памфилова гость: Элла Памфилова председатель Центральной избирательной комиссии

Выбрасывать миллиарды в виртуальную пустоту, как я говорю, бессмысленно. Потому что нам шашечки или ехать? Ну лежат на диване или сидят, смотрят. Толку-то?..

5 131 6 38176 05.08
#слушать 54:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Олимпийская победа Тимановской Батька умудрился создать похожее полицейское государство и похожую систему травли инакомыслящих. Именно поэтому Тимановская решила попросить политическое убежище в другой стране…

5 43 6 20182 05.08
Блоги

N + 1 новости науки, технологий, устройств и вооружения

Догоняем «Науку»: что мы узнали о полете модуля из отчетов ЦУПа Полет «Науки» к МКС оказался не менее волнительным, чем его многолетнее ожидание…

5 35 6 8875 11.08
Блоги

Светлана Тихановская политик

+ Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга На вопрос «а можа так и трэба?», мы всей страной смогли ответить «нет, так быть не должно». Но теперь мы знаем, что нации, которая решилась быть свободной, предстоит много работы…

5 28 6 7562 09.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

«Новая газета» выяснила, что президент Владимир Путин встречался в Башкирии с ненастоящими рабочими По сведениям издания, вопросы главе государства задавали переодетые сотрудницы районной администрации…

5 39 6 35706
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Лукашенко построил машину времени, которая показывает наше ближайшее будущее. Не в обиду Украине будет сказано — спецслужбы как российские, так и белорусские, как выясняется, шуруют по ее территории, как хотят…

5 78 6 70945 07.08
#слушать 47:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 117 6 14967 09.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прекратить истерику Потребовать на следующих соревнованиях, чтобы судейский корпус формировался из числа членов российского ЦИК…

5 120 6 134032 08.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Олимпийские рыдания Олимпийские рыдания Спортивная фемида оказалась такой же гадиной, как и фемида российская. Но несмотря на стойкую репутацию шулеров, российскую команду впустили в олимпийское казино, даже дали поиграть…

5 66 6 64761 08.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9217839
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4990105

Сегодня в эфире