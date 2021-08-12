СК предъявил Алексею Навальному новое обвинение.

На этот раз отбывающему срок оппозиционному политику вменяют уголовную статью о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Следствие утверждает, что Навальный и его соратники Иван Жданов и Леонид Волков организовали распространение в соцсетях публикаций от имени ФБК с призывами к участию в несанкционированных митингах в январе. ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Сейчас Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». В колонии ему предстоит провести примерно два с половиной года.
2021-08-12T05:07:29+03:00
2021-08-12T05:07:35+03:00
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05:07, 12 августа 2021
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