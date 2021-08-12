Для близких погибших и пострадавших в катастрофе вертолета на Камчатке открыта горячая линия.

По телефону 8 (4152)30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике и утонул. На борту было 13 туристов из Москвы и Петербурга и три члена экипажа. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Источник ТАСС сообщил, что восемь человек погибли, восемь были спасены. К месту крушения вылетел борт МЧС со спасателями.