Для близких погибших и пострадавших в катастрофе вертолета на Камчатке открыта горячая линия.

По телефону 8 (4152)30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике и утонул. На борту было 13 туристов из Москвы и Петербурга и три члена экипажа. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Источник ТАСС сообщил, что восемь человек погибли, восемь были спасены. К месту крушения вылетел борт МЧС со спасателями.
2021-08-12T05:05:44+03:00
2021-08-12T05:05:48+03:00
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05:05, 12 августа 2021
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