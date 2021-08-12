Среди выживших при крушении вертолета на Камчатке два члена экипажа.

Как рассказали ИФ в санавиации региона, это пилоты, третий член экипажа в числе еще семи человек пропал без вести. По сведениям РТА Новости, всего удалось спастись восьмерым, находившимся на борту.
2021-08-12T05:04:37+03:00
2021-08-12T05:04:40+03:00
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05:04, 12 августа 2021
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