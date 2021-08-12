Природный пожар «Дикси», признанный крупнейшим в истории Калифорнии, продолжает набирать силу.

Как передает AP, огонь уничтожил не менее тысячи построек, из которых 550 — жилые дома. Пожар охватил более 2 тыс. кв. км и локализован только на треть. Тушение осложняют сильный ветер и сложный рельеф местности. Огонь угрожает еще около 14-ти тысячам домов. Всего в 15 американских штатах бушуют 100 лесных пожаров. В основном огнем охвачена западная часть США.