Природный пожар «Дикси», признанный крупнейшим в истории Калифорнии, продолжает набирать силу.

Как передает AP, огонь уничтожил не менее тысячи построек, из которых 550 — жилые дома. Пожар охватил более 2 тыс. кв. км и локализован только на треть. Тушение осложняют сильный ветер и сложный рельеф местности. Огонь угрожает еще около 14-ти тысячам домов. Всего в 15 американских штатах бушуют 100 лесных пожаров. В основном огнем охвачена западная часть США.
2021-08-12T04:16:17+03:00
2021-08-12T04:16:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:16, 12 августа 2021
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