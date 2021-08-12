ФБ отчитался об удалении сотен аккаунтов с дезинформацией о западных вакцинах от коронавируса.

Кампания по дискредитации, как утверждает соцсеть, была запущена из России зарегистрированным в Великобритании агентством с российскими владельцами. Целевой аудиторией, как сообщает ФБ, были пользователи из Индии, Южной Америки и, в меньшей степени, США. В частности, через эти учетные записи распространялись сведения о том, что вакцина британо-шведская AstraZeneca использует аденовирус шимпанзе, превращающий людей в обезьян. Помимо этого, сообщения внушали сомнения в безопасности американской вакцины Pfizer.