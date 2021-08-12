Москва заняла третье место среди городов с лучшей транспортной структурой по версии McKinsey.

В исследовании консалтинговой компании, охватившем 25 городов мира, российская столица уступила только Сингапуру и Пекину. В предыдущем подобном обзоре 2018 года Москва занимала лишь шестое место. В исследовании рассматривались города с населением не менее 5 млн человек, валовым региональным продуктом на душу населения свыше $10 тыс. и числом автомобилей — более 150 на 1 тыс. человек.