Москва заняла третье место среди городов с лучшей транспортной структурой по версии McKinsey.

В исследовании консалтинговой компании, охватившем 25 городов мира, российская столица уступила только Сингапуру и Пекину. В предыдущем подобном обзоре 2018 года Москва занимала лишь шестое место. В исследовании рассматривались города с населением не менее 5 млн человек, валовым региональным продуктом на душу населения свыше $10 тыс. и числом автомобилей — более 150 на 1 тыс. человек.
2021-08-12T04:12:06+03:00
2021-08-12T04:12:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 12 августа 2021
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