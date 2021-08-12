Минздрав предлагает повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года.

Как сообщает РБК, из разработанных ведомством поправок следует, что новая норма может вступить в силу с 1 марта 2022 года. Сейчас инициативу Минздрава оценивает рабочая группа, после документ отправится на рассмотрение в правительство.
2021-08-12T04:07:30+03:00
2021-08-12T04:07:34+03:00
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04:07, 12 августа 2021
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