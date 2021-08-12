Сергей Шойгу назвал везением свою работу с экс-лидерами Югославии, оказавшимися в Гаагском трибунале.

Выступая на провластном молодежном форуме «Территория смыслов», один из лидеров партсписка ЕР на выборы в ГД сказал, что Радован Караджич, Ратко Младич осужденные за преступления против человечности и Слободан Милошевич, который умер до вынесения ему приговора в Гааге, поняли, что страна «разлагается изнутри». По оценке министра обороны это была целенаправленная работа запада, когда из одной страны получилось шесть государств. В этой связи Шойгу упомянул также Ливию, Сирию и Ирак, добавив, что кто-то устоял, а кто-то нет.
2021-08-12T04:06:22+03:00
2021-08-12T04:06:27+03:00
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04:06, 12 августа 2021
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