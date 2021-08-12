Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ми-8 следовал к Курильскому озеру и вулкану Ходутка.

Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС . На борту воздушного судна компании «Витязь-Аэро» было 13 туристов из Санкт-Петербурга и Москвы и трое членов экипажа. По данным СК, — три члена экипажа и 14 пассажиров, один из них ребенок.

По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Известно, что упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, экипаж о неполадках в полете не сообщал. Посадка производилась в условиях тумана. Возбуждено уголовное дело. Для родственников пассажиров и членов экипажа вертолета открыта горячая линия. По сведениям ТАСС, совладельцем авиакомпании является депутат заксобрания Камчатки Игорь Редькин, который недавно признался в убийстве человека по неосторожности и был задержан.