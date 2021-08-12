Метеорный поток Персеиды сегодня к 23.00 достигнет максимальной активности.

Как рассказали ТАСС в Московском планетарии, Луна будет находиться под горизонтом и наблюдениям не помешает. Персеиды — самый мощный звездопад года. В этом году ожидается «падение» до 110 метеоров в час. Звездопад наблюдается ежегодно с 23 июля по 24 августа. Метеоры образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта Туттля.