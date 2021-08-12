Власти одного из районов Башкирии объявили лотерею среди вакцинировавшихся от коронавируса.

Призом станут рулоны сена. На подарок могут рассчитывать три человека, кто с 11 по 21 августа привьется первым компонентом вакцины. Акция рассчитана на сельчан, имеющих подсобное хозяйство. Розыгрыш назначен на 24 августа. Ранее для стимулирования населения к вакцинации в Москве стали разыгрывать автомобили, а в Подмосковье — квартиры
2021-08-12T03:16:17+03:00
2021-08-12T03:16:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 12 августа 2021
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