Власти одного из районов Башкирии объявили лотерею среди вакцинировавшихся от коронавируса.

Призом станут рулоны сена. На подарок могут рассчитывать три человека, кто с 11 по 21 августа привьется первым компонентом вакцины. Акция рассчитана на сельчан, имеющих подсобное хозяйство. Розыгрыш назначен на 24 августа. Ранее для стимулирования населения к вакцинации в Москве стали разыгрывать автомобили, а в Подмосковье — квартиры