Би-би-си утверждает, что раскрыла действия ЧВК Вагнера в Ливии.

На планшете, который оказался в распоряжении редакции, и который мог принадлежать одному из боевиков, хранились военные карты зон боевых действий с пометками на русском языке, а также заявка на военную технику. Как утверждается в материале, большинство отметок сосредоточены вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где ЧВК была замечена в феврале—мае 2020 года. Российские власти неоднократно опровергали причастность к конфликту в Ливии.