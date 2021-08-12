Би-би-си утверждает, что раскрыла действия ЧВК Вагнера в Ливии.

На планшете, который оказался в распоряжении редакции, и который мог принадлежать одному из боевиков, хранились военные карты зон боевых действий с пометками на русском языке, а также заявка на военную технику. Как утверждается в материале, большинство отметок сосредоточены вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где ЧВК была замечена в феврале—мае 2020 года. Российские власти неоднократно опровергали причастность к конфликту в Ливии.
2021-08-12T03:12:47+03:00
2021-08-12T03:12:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2885960-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:12, 12 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...