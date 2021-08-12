Прошлогодние сборы авторских отчислений в России составили 3,3 млрд руб.

Как следует из отчета Российского авторского общества, это почти в 1,6 раз меньше, чем в доковидном 2019-м году. Сборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет. В условиях пандемии в России резко сократились концертная деятельность и сборы с увеселительных заведений, где фоном звучит музыка.
2021-08-12T03:10:34+03:00
2021-08-12T03:10:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 12 августа 2021
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