Прошлогодние сборы авторских отчислений в России составили 3,3 млрд руб.

Как следует из отчета Российского авторского общества, это почти в 1,6 раз меньше, чем в доковидном 2019-м году. Сборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет. В условиях пандемии в России резко сократились концертная деятельность и сборы с увеселительных заведений, где фоном звучит музыка.