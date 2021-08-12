В отношении жительницы Москвы Ольги Кузьминой возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщила правозащитному проекту «ОВД-Инфо» адвокат Катерина Тертухина, поводом стала акция, которую Кузьмина устроила в Москве 9 августа. Она залезла на дерево в Бабушкинском парке и просидела там около 10 часов с арбалетом в руках. Таким образом она протестовала против строительства дома в Янтарном проезде в рамках программы реновации. 10 августа Кузьмину арестовали на шесть суток по административной статье о неповиновении полиции. В тот же день у нее дома прошел обыск.
2021-08-12T03:07:54+03:00
2021-08-12T03:07:58+03:00
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03:07, 12 августа 2021
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