В отношении жительницы Москвы Ольги Кузьминой возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщила правозащитному проекту «ОВД-Инфо» адвокат Катерина Тертухина, поводом стала акция, которую Кузьмина устроила в Москве 9 августа. Она залезла на дерево в Бабушкинском парке и просидела там около 10 часов с арбалетом в руках. Таким образом она протестовала против строительства дома в Янтарном проезде в рамках программы реновации. 10 августа Кузьмину арестовали на шесть суток по административной статье о неповиновении полиции. В тот же день у нее дома прошел обыск.