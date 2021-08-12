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03:05, 12 августа 2021

СК объявил о новых обвинениях , предъявленных и Алексею Навальному.

На этот раз ему вменяют создание НКО, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, Навальный и его соратники Леонид Волков и Иван Жданов распространяли в т.ч. от имени этой НКО призывы к участию в несогласованных митингах в январе 2021 года. Уголовное дело было заведено еще в феврале. По нему Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас Навальный отбывает в колонии наказание по делу «Ив Роше». Структуры, связанные с Навальным, признаны в России иноагентами и «экстремистскими организациями» и по решению суда ликвидированы.


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