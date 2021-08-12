Восемь человек стали жертвами крушения вертолета на Камчатке. Еще восемь были спасены.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. Вертолет утонул в озере. В район происшествия вылетели две бригады врачей медицины катастроф. К приему пострадавших и оказанию помощи готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и районны медучреждения. На борту были 13 туристов и 3 члена экипажа. К поискам вертолета компании «Витязь-Аэро» привлечено 45 человек и 8 единиц техники. Ранее сообщалось, что МИ-8 компании «Витязь— Аэро» упал в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. Основные версии катастрофы — отказ двигателя и ошибка пилотирования. В районе катастрофы были сложные метеоусловия – туман.
2021-08-12T03:04:26+03:00
2021-08-12T03:04:31+03:00
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03:04, 12 августа 2021
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