Восемь человек стали жертвами крушения вертолета на Камчатке. Еще восемь были спасены.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. Вертолет утонул в озере. В район происшествия вылетели две бригады врачей медицины катастроф. К приему пострадавших и оказанию помощи готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и районны медучреждения. На борту были 13 туристов и 3 члена экипажа. К поискам вертолета компании «Витязь-Аэро» привлечено 45 человек и 8 единиц техники. Ранее сообщалось, что МИ-8 компании «Витязь— Аэро» упал в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. Основные версии катастрофы — отказ двигателя и ошибка пилотирования. В районе катастрофы были сложные метеоусловия – туман.