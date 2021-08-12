Земельный участок во Флориде, где обрушился многоэтажный дом, может быть продан за 120 млн долларов.

По сведениям телеканала Си-би-эс, судья округа Майами Дейд уже распорядился начать подготовку аукциона. Жилой дом обрушился в ночь на 24 июня. Общее число погибших в результате катастрофы составило 98 человек.
2021-08-12T02:13:05+03:00
2021-08-12T02:13:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 12 августа 2021
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