Число заразившихся коронавирусом по всему миру к началу 2022г может превысить 300 млн.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, это произойдет, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции. Гебрейесус уточнил, что реальное число зараженных коронавирусом намного превышает зарегистрированное Всемирной организацией здравоохранения.