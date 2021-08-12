Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов призвал россиян кланяться перед начальством.

Такое заявление он сделал в июне, ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сернур. На видео, опубликованным интернет изданием «Блокнот» Кожанов говорит, что назло власти поступать не следует, власть — от Бога и ссориться с ней нельзя. Когда некоторые ветераны попросили рассказать, что сам Кожанов сделал на своем посту для поселка, депутат сказал, что «фокусы он не показывал».
2021-08-12T02:10:29+03:00
2021-08-12T02:10:33+03:00
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02:10, 12 августа 2021
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