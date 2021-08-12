Суд в Москве арестовал бывшего премьера Северной Осетии Сергея Такоева.

Он обвиняется в растрате 180 млн рублей. Вместе с ним в СИЗО оказался экс-руководитель ведущего предприятия республики — местного автозавода. По данным источников издания Коммерсант, власти начали процесс декриминализации региона.
2021-08-12T02:08:42+03:00
2021-08-12T02:08:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 12 августа 2021
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