Экспертиза подтвердила, что сестры Хачатурян подвергались насилию со стороны отца.

Об этом ТАСС рассказала Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян. По ее словам, специалисты института им. Сербского заключили, что сестры Хачатурян с 2014 году страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства из-за действий Михаила Хачатуря и не могли оказывать ему сопротивление, опасаясь за свою жизнь. Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве отца. В отношении Михаила Хачатуряна ранее была проведена посмертная психиатрическая экспертиза, которая показала его склонность к агрессии и жестокости. В марте против Михаила Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении его дочерей. Они признаны потерпевшими по этому делу.
2021-08-12T02:06:08+03:00
2021-08-12T02:06:12+03:00
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02:06, 12 августа 2021
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