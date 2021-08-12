Экспертиза подтвердила, что сестры Хачатурян подвергались насилию со стороны отца.

Об этом ТАСС рассказала Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян. По ее словам, специалисты института им. Сербского заключили, что сестры Хачатурян с 2014 году страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства из-за действий Михаила Хачатуря и не могли оказывать ему сопротивление, опасаясь за свою жизнь. Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве отца. В отношении Михаила Хачатуряна ранее была проведена посмертная психиатрическая экспертиза, которая показала его склонность к агрессии и жестокости. В марте против Михаила Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении его дочерей. Они признаны потерпевшими по этому делу.