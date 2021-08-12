На Камчатке разбился вертолет с 13-ю туристами и тремя членами экипажа.

По сведениям РИА Новости, вертолет упал в районе озера в Кроноцком заповеднике. По данным экстренных служб, от семи до восьми человек выжили. ИФ со ссылкой на свои источники уточняет, что на борту находились 14 туристов и три члена экипажа. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС со спасателями.