На Камчатке разбился вертолет с 13-ю туристами и тремя членами экипажа.

По сведениям РИА Новости, вертолет упал в районе озера в Кроноцком заповеднике. По данным экстренных служб, от семи до восьми человек выжили. ИФ со ссылкой на свои источники уточняет, что на борту находились 14 туристов и три члена экипажа. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС со спасателями.
2021-08-12T02:04:07+03:00
2021-08-12T02:04:11+03:00
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02:04, 12 августа 2021
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