Командиры «Талибан»* собирают в подконтрольных им районах Афганистана сведения о незамужних женщинах.

Как пишет издание Daily Mail, боевики ходят по домам и насильно забирают даже малолетних девочек, намереваясь принудить их к замужеству. Ранее сообщалось, что боевики вводят на захваченных территориях жесткие исламские порядки — мужчинам запрещают брить бороды, а женщинам покидать дома без сопровождения.

*группировка признана террористической и запрещена в России