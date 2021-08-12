Депутаты от ЕР сегодня внесут в ГД проект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж.

Как рассказал руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, в случае принятия закона, служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. В случае вступления в силу поправок с 1 января 2022г, уже в следующем году досрочно на пенсию смогут выйти граждане, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.