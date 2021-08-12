Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из т.н. «списка Титова» получил 4,5 года лишения свободы.

Андрей Каковкин признан виновным в хищении более 20 млн руб. Через год после возвращения он получил реальный срок по другому делу, который позже заменили на условный. Теперь суд приговорил его по новому обвинению. Список Титова — это перечень бизнесменов и менеджеров, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела и которые хотели бы вернуться на родину. Бизнес-омбудсмен Борис Титов гарантировал им в случае возвращения разбирательство без ареста.
2021-08-12T01:12:00+03:00
2021-08-12T01:12:04+03:00
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01:12, 12 августа 2021
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