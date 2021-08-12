Расследовать выброс сырой нефти с греческого танкера в Черное море будет СК.

Утечка случилась в районе Новороссийска во время погрузки на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Там утверждают, что в море вылилось 12 куб. м нефти. Между тем, по данными Института океанологии РАН, площадь нефтяного загрязнения составляет почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м. Фонд дикой природы сообщил о загрязнении около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником. По данным Фонда, в акваторию попало не менее 100 тонн нефтепродуктов. Сотрудники анапского дельфинария на Большом Утрише сообщили о масляных пятнах на поверхности воды.
2021-08-12T01:10:54+03:00
2021-08-12T01:10:58+03:00
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01:10, 12 августа 2021
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